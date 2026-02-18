【モデルプレス＝2026/02/18】男女7人組ダンス＆ボーカルグループGENICの増子敦貴が2月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。黒髪姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】エイベックス男女混合グループ人気メン「色気5割増し」黒髪カムバック◆増子敦貴、クールな黒髪姿披露増子は「ただいま」とコメントし、黒髪姿を投稿。黒のシンプルなトップスを着て、これまでの明るい茶髪から、艶やかな黒髪へと大胆にイメージチェンジした姿を