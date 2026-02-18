稲葉賀恵の構成・演出、オノマリコ作による咲妃みゆ主演舞台『Yerma イェルマ』が、東京・シアタートラムにて9・10月に上演されることが決まった。兵庫、宮城、愛知での公演も予定している。【写真】咲妃みゆ、透明感あふれる可憐さ！インタビュー撮りおろしショット本作は、1930年代スペインの閉塞的な寒村を舞台に、抑圧された女性の苦悩と孤独を鮮烈に描き出した詩人・劇作家フェデリコ・ガルシーア・ロルカによる『イェ