緑黄色社会が、ライブ音源『Channel Us 2025 Live at 東京体育館』を2月19日に配信リリースすることを発表した。本作は、2025年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え、全国を駆け巡ったホールツアーの集大成として、バンド結成13周年を記念し7月4日・5日に東京体育館で開催された公演＜Channel Us 2025 at 東京体育館＞より、Day2を収録したライブ音源だ。同公演の映像作品は1月14日に発売されており、完全生産限定盤