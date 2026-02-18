【モデルプレス＝2026/02/18】声優の花澤香菜が2月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。花柄トップスとミニ丈ボトムスを合わせた装いを公開し、話題となっている。【写真】36歳「鬼滅の刃」声優「スタイル良すぎ」黒タイツで美脚際立つ◆花澤香菜、ミニ丈ボトムス＆黒タイツで美脚披露花澤は「今日は新曲『Cipher Cipher』のフラゲ日！皆さまの感想お待ちしています！！！」とつづり、写真を投稿。ジャケット写真のオフショット