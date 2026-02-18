土岐麻子が約19年ぶりの韓国・ソウル公演を経て、東京および神戸の2都市を巡る日本凱旋公演＜土岐麻子 Sentimental Journey 2026〜Seoul, Tokyo, Kobe〜＞を開催することが決定した。＜Seoul, Tokyo, Kobe＞は、5月1日に東京・有楽町 I’M A SHOW、5月3日に兵庫・神戸 クラブ月世界で開催される。韓国公演と同じく、高木大丈夫(G)と西原史織(Vn)を迎えたアコースティックトリオ編成で披露される予定だ。チケットのオフィシャル先行