フリーアナウンサーの皆藤愛子が17日にインスタグラムを更新し、かつて出版した自身の写真集を眺める姿を公開。初々しいかつての皆藤の姿にファンから反響が寄せられている。【写真】皆藤愛子、かわいすぎるノースリーブワンピ姿皆藤はこの日、「2007年 2010年 2026年」とつづりながら3冊の写真集を眺めている自身を撮った写真を公開。2007年に出版した『あいこ日和』、2010年に出版した『あいこ便り』、そして今年出版した16