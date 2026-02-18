ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）が18日、TBS系「Nスタ」にスタジオ生出演。大ファンと公言している人気ロックバンド「Mrs.GREEN APPLE」への熱い想いを明かしたが、視聴者からは「似てる」の声も上がった。前日に帰国した戸塚はスタジオ生出演。金メダルを獲得した大会を振り返る一方で「ミセス」への想いを明かした。今大会話題にな