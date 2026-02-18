第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）追い切り＝２月１８日、美浦トレセンパワフルな馬体が美浦・Ｗコースを躍動した。ブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は、ソードマスター（４歳１勝クラス）を４馬身ほど追走する形でスタート。４コーナーで内から馬体を併せていくと、ゴール地点まで並んだままで最終追い切りを終えた。６ハロン８４秒０―１１秒