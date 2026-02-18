年齢を重ねてフェイスラインや髪質が変化すると、同じ髪型が似合わないと感じることも。そのときこそ、イメチェンのタイミングかも。今の大人世代には、盛りすぎず削りすぎないデザインのボブヘアがフィットしそうです。レイヤーの入れ方やシルエット、色の選び方次第で、自然に整って見えやすいのが魅力。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、今っぽさと品のよさを両立した綺麗ボブをピックアップしました。