去年、SNSを悪用した詐欺の認知件数は、愛知県が全国ワーストとなりました。被害にあった40代の女性が、その巧妙な手口を語りました。 【写真を見る】｢入ったら終わり｣ 400万円騙し取られた被害女性が語る “SNS型投資詐欺”の巧妙な手口 愛知県は去年の認知件数1542件…全国ワーストに （投資詐欺被害に遭った 40代女性）「裏切られたと思いました。勉強不足でした」 こう話すのは愛知県清洲市に住む、無職の40代