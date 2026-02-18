ゴルフの日米ツアー通算２４勝で元世界ランク１位・宮里藍さんが、ヘアドネーションで変ぼうした姿を見せた。藍さんは１８日までに自身のインスタグラムを更新。「念願の ＃ヘアドネーション ．．！！！ 途中毛先をちょこちょこ切りながら伸ばしたので、３年かかりましたがついにー」とつづると、ロングヘアをばっさり切る様子のムービーをアップした。自分でもハサミを入れて笑顔を見せる姿も披露している。「様々な理由で