ゲイリー・’マニ’・マウンフィールドさんを追悼する壁画の制作に向け、募金活動が行われている。ベーシストとしてザ・ストーン・ローゼズとプライマル・スクリームでの活動で知られ、2025年11月に呼吸器系の問題により63歳で他界したマニさん。 【写真】ステージに立つ在りし日のマニさん 葬儀は同郷のミュージシャン、リアム・ギャラガーやイアン・ブラウンが参列