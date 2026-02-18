プロイセン・ミュンスターFW山田新の現状を指摘ドイツ2部プロイセン・ミュンスターに期限付き移籍しているFW山田新が、新天地でも苦しいスタートを強いられている。現地時間2月13日に行われたリーグ第22節フォルトゥナ・デュッセルドルフ戦（0-0）で、山田はベンチ入りしたものの出場機会は訪れなかった。セルティック専門メディア「67 Hail Hail」は「プロイセン・ミュンスターでも出場機会のない控え選手となった」と現状を伝