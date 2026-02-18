運転免許証を返納した高齢者などが移動する手段として開発された、新しい小型の乗り物＝次世代モビリティーがお披露目されました。18日公開された乗り物は、16歳以上が免許不要で運転できる「特定小型原付」になり、最高速度は時速20キロメートル程度まで出ます。また、外装付きの4輪車であることから転倒のリスクも低いとして高齢者が、「近所の病院やスーパーに行く」ときなどに利用できるといいます。警察庁のデータによります