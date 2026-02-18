18日放送のテレ東系トークバラエティー『あちこちオードリー』（後11：06）では、アルコ＆ピース、カミナリ、吉住が来店する。前回に引き続き若林正恭が休演のため、MC代役をアルピーの平子祐希が務める。【番組カット】おじさんのモヤモヤを大放出！日記形式で反省をつづる「芸能人の反省ノート」では、ゲストたちが日々どんな反省をしているのかを、赤裸々に告白。アルピーは、飲み会で後輩芸人たちに気を遣わせたエピソード