宮城・仙台市内でワンボックスカーが歩道に乗り上げ、歩行者3人をはねました。1人が意識不明の重体です。18日午後2時50分ごろ、仙台市青葉区の市道でワンボックスカーが歩道に乗り上げ、歩いていた20代の男性3人を後ろからはねました。警察によりますと、1人が意識不明の重体になっているということです。ほかの2人は、1人がけがをして病院に運ばれ、もう1人にけがはありませんでした。警察はワンボックスカーを運転していた40代の