スキージャンプの丸山希選手が五輪での競技を終え、18日に日本へ帰国しました。丸山選手は今大会で、女子ノーマルヒルと混合団体で銅メダルを獲得しました。会見で丸山選手は、混合団体でともに銅メダルを獲得した郄梨沙羅選手の存在について「オリンピックの舞台に一緒にチームジャパンの一員として出場することができて、混合団体では一緒にメダルも獲得できてすごく幸せ」と口にしました。また、今後について聞かれると「