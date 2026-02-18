韓国の9人組ボーイズグループ・CRAVITYが、3月18日にリリースするJapan 3rdシングル「BLAST OUT」のタイトル曲「BLAST OUT」を先行配信リリースした。【動画】CRAVITYの新曲「BLAST OUT」ミュージックビデオ同曲は日本オリジナル作品初のダーク系楽曲。誰の心にもある行き場のない強い感情を外に向かって「BLAST OUT」（爆発）させるパワーを感じる楽曲に仕上がっている。そしてミュージックビデオ（Short ver.）もきょう18