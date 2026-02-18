ファストフードの「ロッテリア」は3月末までに全ての店舗を閉店し、「ゼッテリア」にリニューアルします。ロッテリアは54年の歴史に幕をおろします。【映像】日本橋高島屋にオープンした1店舗目の様子現在国内には「ロッテリア」が43店、「ゼッテリア」が211店、改装休業中の店舗が19店ありますが、3月末までに「ロッテリア」の店舗はすべて閉店する予定です。これにともない16日には、業界ナンバーワンを目指すという意味を