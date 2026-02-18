なにわ男子の最新シングル「HARD WORK」が18日、「オリコンデイリーシングルランキング」で1位を獲得した。この日発表された17日付の同ランキングで、発売初日（店着日）に55万枚を売り上げ、1位となった。デビュー曲の「初心LOVE（うぶらぶ）」の50万3000枚を超え、自己最高の初日売り上げを記録した。なにわ男子は今年11月にCDデビュー5周年を迎える。「オリコン調べ（2026／2／17付）」