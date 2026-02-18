ミラノ・コルティナ五輪のスキー・ジャンプ混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した小林陵侑（29＝チームROY）と、混合団体に加え男子ノーマルヒルで銅、男子ラージヒルで銀と3つのメダルを獲得した二階堂蓮（24＝日本ビール）が18日、メダリスト会見に出席。二階堂は改めて今回の五輪を振り返り、今後のW杯での戦いについて語った。「悔しい思いもうれしい思いもした。他の大会とは違うプレッシャーを感じて飛べたのは