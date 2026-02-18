特別国会が１８日に開会し、衆院選で初当選した新人議員たちが初登院。国会デビューした。神奈川４区で初当選した永田まりな衆院議員（４２）は、紺のスーツに黒いピンヒール、ふるゆわカールさせた長い髪をなびかせて初登院。「身が引き締まる思いです」と語った。『高市チルドレン』の中でもひときわ目を惹いた華やかな風貌の永田氏。聖路加幼稚園卒、県立鎌倉高時代は、アメリカンフットボール部マネージャー、私立フェリ