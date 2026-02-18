トランプ政権が日本による対米投資の1号案件の決定を発表したことについて、アメリカの専門家は日米の経済安全保障の強化に寄与すると指摘しました。【映像】対米投資の1号案件について語るウィリアム・チョウ氏米ハドソン研究所日本副部長ウィリアム・チョウ氏「トランプ大統領が期待しているのは日本が約束を守ることだ。1号案件は単なるプロジェクトではない。政治的にも成功しなければならず、将来のプロジェクトのひな型に