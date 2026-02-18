タレントはなわ（49）が、18日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。孫のいる生活について話した。芸人として今年が芸歴30年。25歳の長男のもとに生まれた初孫が2歳になって、「かわいいですね。うちの妻と取り合いですね。好かれたくて、いっぱいおもちゃを買っちゃう」と話した。「子どもの時はどうやって養っていこうっていう不安もあったんですけど、孫に関しては100でかわいいというところがありまし