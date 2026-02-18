神奈川・箱根町で目撃されたのは、雪道で事故を起こしたとみられる1台の車。道路を迂回するため、対向車が通過するのを待っていた次の瞬間…突然、衝突音が。一体、何が起きたのでしょうか。後ろのカメラを確認すると、後方から1台の車が追突してきたのです。衝撃で辺りに飛び散った部品。車体は大きくへこみ、テールランプが破損しています。目撃者によりますと、追突した車はレンタカーで、雪が残っていたにもかかわらず、ノーマ