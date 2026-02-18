衆院選を受けた特別国会が18日に召集され、初当選した東海3県の新人議員たちがそれぞれの思いを胸に初登院しました。 ■「巨大与党」が誕生 新人議員の"決意"は 愛知3区で初当選した自民党の水野良彦さんは、開門30分前の午前7時半ごろに到着し、気合十分です。 自民・愛知3区 水野良彦議員：「初日ですからね。本当の場に来たので、気持ちが張っていますね。肌着を忘れちゃって、寒々しい感じです。こちら