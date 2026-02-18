炭鉱への輸送路線として建設山口県の新山口〜宇部間を結ぶJR西日本のローカル線「宇部線」は、両端がJR山陽本線と接続しつつ、海沿いを大回りで走ります。この路線は、数あるJR（国鉄）線の中でも特に複雑な経緯を持っています。【過疎路線ではない！】これが複雑な経緯で完成した「宇部線」です（写真）宇部線は、1908（明治41）年の宇部炭鉱の操業開始をきっかけに建設が始まりました。1910（明治43）年には山陽本線の宇部駅