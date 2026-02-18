秋田市は、今後新たな事業を始めるための予算や緊急的な予算が必要になる場合の財源を確保することを目的に、市独自の補助金制度を含む118の事業を、廃止、または見直す方針を示しました。事業費の総額は、約6億4,500万円で、市の広報誌の発行回数や、前の市長の重点政策も見直すことにしています。秋田市は、3つの観点で事業の見直しを進めてきました。市が期待するような結果が出ているかどうか。市民生活に影響がないかどうか。