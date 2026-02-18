中国代表として五輪参戦しているグー(C)Getty Images雪上のスーパースターが眩い輝きを放っている。現地時間2月16日に行われたミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子ビッグエアで、中国代表のアイリーン・グー（谷愛凌）は179.00点を記録。スロープスタイルに続く今大会2つ目の銀メダルを獲得した。【動画】黒キャミ姿でくつろぎながら愛用品を語る、アイリーン・グーの素顔を見る金2個、銀1個を手にした北京大会