石川県野々市市若松町の無職の男（27）が、石川県内に住む10代の女性2人に淫らな行為をした疑いで、17日、逮捕されました。27歳の男は、2人の女性が18歳未満と知りながら、2024年9月と2025年2月、自宅で一人目の女性に淫らな行為をした上、スマートフォンで動画撮影して、児童ポルノを製造した疑いがもたれています。また、もう一人の女性には、2024年12月、自宅で自己の立場を利用して、淫らな行為をした疑いがもたれ、17日、逮捕