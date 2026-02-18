この記事の画像を見るロケ芸人として人気を博すお笑いコンビ・なすなかにしの中西茂樹さんが、雑誌連載をもとにした初の著書『いまのところ』（双葉社）を出版。いとこで相方の那須晃行さんとコンビを結成した背景や、妻でお笑い芸人の梅小鉢・高田紗千子さんとのなれそめなど、本書でほのぼのとエピソードを明かす中西さんの語り口には、そっと背中を押される。本書の執筆を経て、何を思ったのか。インタビューで尋ねた。■■50