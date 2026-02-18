経済3団体は第2次高市内閣について、安定した政治のもとで社会保障制度改革などの国家的な課題にじっくり取り組むよう求めました。日本商工会議所小林健 会頭「経済界としては政治の安定ということが第一だし、それは歓迎すべきことだ。一番大きなことは社会保障をどうしていくかに関して骨太の議論を是非すべきだ」日商の小林会頭は、社会保障制度改革の議論にも参加したい考えも示しました。また経団連の筒井会長は、「内