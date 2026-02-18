【漫画】本編を読む『あらしといぶき』（あおの晴/KADOKAWA）は、男子高校生ふたりの、クラスメイトとも友達とも言い切れない関係が、少しずつ形を変えていく過程を描いた青春BLだ。比嘉嵐士は、誰とでも自然に打ち解けられる明るい性格で、困っている人を見ると放っておけない世話焼きタイプ。一方の早坂伊吹は、「顔はいいけど性格は悪い」と噂される無愛想な一匹狼。そんな正反対のふたりが同じ時間を過ごすようになったこと