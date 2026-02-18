アーティストグループ「Number_i」の岸優太さんが自身のインスタグラムを更新。グループ初の恋愛ソングとして大きな話題を呼んでいる新曲『3XL』 に合わせ、自らエレキギターを演奏する動画を公開しました。 【写真を見る】【 Number_i ・岸優太 】 「3XL弾いてみた」モノクロ動画で魅せるギター演奏にファン歓喜岸さんは「3XL弾いてみた」とシンプルにコメント。公開されたモノクロ動画では、ベースの効いたトラック に合