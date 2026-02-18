防衛装備品の輸出ルールをめぐり、政府・自民党が他国と共同開発した装備品について、相手国以外の第三国にも完成品の輸出を可能にする方向で調整していることがわかりました。政府は防衛装備品の輸出促進を掲げ、輸出を救難や輸送など非戦闘目的に限定する「5類型」を撤廃する方針で、与党内で協議が進められています。複数の関係者によりますと、政府・自民党はさらに、他国と共同開発した装備品について、相手国以外の第三国へ