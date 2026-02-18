熊本市内の小学生と、「木村のあられ」がコラボした商品がいま、熊本市西区のスーパー「ゆめマート城山店」で販売されています。総合学習支援の一環で、木村本社に近い城山小学校の5年生が味とパッケージデザインを考案しカレーやガーリックなど9種類のあられが限定数で店頭に並んでいます。