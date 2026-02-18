三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の大手3行の労働組合が2026年春闘で基本給を底上げするベースアップ（ベア）について、いずれも合併後の現体制になって以来、最高水準を要求する方針を決めたことが18日、分かった。大手行では政策金利の引き上げなどを背景に好業績が続く。3月中に経営側へ提案する。三菱UFJの労組は3.5％のベアを要求する。東京都区部の25年物価上昇率の2.9％を上回る水準。25年は3％を要求した。三