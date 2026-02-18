【ニューヨーク＝木瀬武】著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる米投資会社バークシャー・ハザウェイが、米紙ニューヨーク・タイムズに約３億５１００万ドル（約５４０億円）を投資したことがわかった。バフェット氏が最高経営責任者（ＣＥＯ）として選定した最後の新規投資銘柄となる。米証券取引委員会（ＳＥＣ）に１７日提出した報告書によると、２０２５年１０〜１２月にニューヨーク・タイムズの約５００万株を新た