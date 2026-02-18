テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が17日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。自身が手掛ける番組で起こった“大ピンチ”な出来事について話した。佐久間氏は「まず今自分の番組にタイムテーブル上で起きている大ピンチがあって、オードリー若林くん(若林正恭)1週間声出なくなって。『あちこちオードリー』の収録が2回そこにぶつかったんですよ、何でかっていう