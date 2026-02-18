研究の結果、茶トラ猫の遺伝子には独特の変異が生じていることが明らかになった/Tambako the Jaguar/Moment RF/Getty Images（CNN）茶トラ猫はなぜ特別なのか――。そんな謎の解明につながるかもしれない研究結果を昨年、米スタンフォード大学の研究チームが発表した。飼い主の間では人懐こさと活発さで知られる茶トラ猫。一方、研究者は茶トラ猫独特の遺伝子に着目する。今回の研究ではこのオレンジの毛色を決めるDNAの変異を突き