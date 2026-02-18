日本人を狙う特殊詐欺グループは、どんな人たちなのか。凶悪な犯罪者集団を想像するかもしれない。だが実際には、元公務員の34歳女性のように、生活に追い詰められ、求人に応募した末に詐欺拠点へ送られた人もいる。ジャーナリスト・藤川大樹さんの著書『ルポ特殊詐欺無法地帯』（文春新書）から、実行役の実態を紹介する――。■34歳公務員が特殊詐欺に加担年の瀬が迫った二〇二三年十二月のことだった。ミャンマーの最大都市ヤン