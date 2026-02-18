子どもの読書時間はどのくらいが最適なのか。教育心理学・認知科学者の猪原敬介さんは「読書の効果は、読書をしている最中だけに生じるものではない。ゆえに、読書で大事なのは時間ではなく質だ」という――。（第3回）※本稿は、猪原敬介『科学的根拠（エビデンス）が教える子どもの「すごい読書」』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_■5分だ