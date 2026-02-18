【初音ミク V6】 4月14日 発売予定 2月18日 予約受付開始 価格： 10,780円（ボイスバンク単体） 24,200円（スターターパック） クリプトン・フューチャー・メディアは、歌声合成ソフトウェア「初音ミク V6」を4月14日に発売する。2月18日から予約受付を開始し、価格はボイスバンク単体が10,780円、「VOCALOID6 Editor」を同梱