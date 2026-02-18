ロート製薬は2026年2月17日、大学生の花粉症に関する意識調査の結果を発表した。調査期間は2026年2月6日から9日、調査方法はインターネット調査、自社調査として行われた。あなたは花粉症ですか?調査の結果、大学生の59.6%が花粉症の症状を感じていることが分かった。内訳は、32.0%が病院で花粉症と診断を受けており、27.6%は「診断は受けていないものの花粉症だ」と自覚していると回答した。花粉症が理由で春の外出をためらうこと