【モデルプレス＝2026/02/18】整形級の激変メイク動画を中心に爆発的人気を誇る美容クリエイター・GYUTAE（ギュテ）が14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。最近考えが変化したことを明かした。【写真】30歳イケメンのすっぴん◆GYUTAEが幸せに感じることGYUTAEはメイクをしながら近況トーク。最近時間の使い方について考えたといい「人生悔いなく死にたい」と話し「今自分が思ったことをちゃんとしておきたい」と意味を説明した