◆プロボクシング▽ウエルター級（６６・６キロ以下）８回戦佐々木尽―マーロン・パニアモーガン（１９日、東京・後楽園ホール）プロボクシングの前ＷＢＯアジアパシフィック＆東洋太平洋ウエルター級王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が１９日、後楽園ホールで行われる「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５０」で昨年６月の世界戦敗退以来の再起戦に臨む。１８日は都内で前日計量に臨み、佐々木が