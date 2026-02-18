ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで、"りくりゅう"こと三浦璃来（24才）・木原龍一（33才）ペアが、ショートプログラム5位から金メダルを獲得した。ショートでミスがあった、木原が三浦を持ち上げる「リフト」を完璧に修正しての大逆転劇だった。 【写真】氷上で、うずくまり泣きながら抱き合う三浦璃来と木原龍一ペア。他、移動中や練習中も仲睦まじい様子の三浦璃来と木原龍一ペアなども「もともとシン