Ｊ１千葉は１８日、千葉市内でアウェー・水戸戦（２２日・Ｋｓスタ）に向けたトレーニングを公開した。快晴で春めいた陽気の中、選手は約２時間汗を流した。次節は古巣対戦となるＭＦ津久井匠海は、これまでの２試合（対浦和、川崎）を振り返り「どのチームも、どのポジションもクオリティーが高い」とＪ１初挑戦の肌感覚を語った。ただ、「自分たちも戦えている部分は多くある。千葉が積み上げてきたものを出せてるな、自分た