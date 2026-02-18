◆練習試合ＤｅＮＡ８―３ヤクルト（１８日・宜野湾）ＤｅＮＡは「２番・三塁」で実戦初出場の筒香嘉智内野手が最初の打席で先制二塁打を放つなど、初回に４点を先制。その後も着実に加点して大勝した。今季から指揮を執る相川亮二監督は「初回からああいう形で複数点を取れるということは、シーズンの目標でもあるので、すごくチームとして手応えがある」と、満足そうに鮮やかな先制劇を振り返った。個々の技量をチームの