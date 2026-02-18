ボートレース尼崎のルーキーシリーズ第3戦「スカパー！・JLC杯」は18日、2日目が行われた。前検1番時計の足は本物だった。136期の中岡駿（21＝香川）が2日目7Rで6コースから見せ場たっぷりの3着。捲り差した瞬間は「1等かも…」と自身が思うほど角度良く入っていたが、わずかに及ばなかった。「景色は見えていたんですけどね。でも、足はいいです。自分の技量では出し切れていないところもあるけど、エンジン本体に助けられ